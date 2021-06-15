شكرا لقرائتكم خبر عن رحل دنجوان حديقة حيوان الجيزة.. نفوق الدب هانى بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل حديقة حيوان الجيزة عن نفوق الدب هانى، اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ دون معرفة سبب الوفاة حتى الآن.

وكشفت المصادر، أن الفريق الطبى أخذ عينات للدب لتحليلها لمعرفة وتحديد سبب الوفاة، ومن المرتقب أن يتم تشريح جثة الدب للتعرف على أسباب الوفاة المفاجأة، خاصة وأن الدب متواجد بالحديقة منذ أكثر من 25 عاما.

الجدير بالذكر أن الدب هانى لاقى شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، وخاصة بعد حادث وفاة زوجاته الثلاثة للفوز بحبه، حيث دشن عدد من المواطنين هاشتاج باسم "#الدب _هانى" وضم العديد من التعليقات الساخرة منها: "لأى حد فاكر نفسه مقطع السمكة وديلها عمرك ما هتوصل وتبقى زى الدب هانى"، و"الدب هانى.. خليت إيه للبنى آدمين"، و"خطيبك ده حلو؟؟ عيب دا ولا الدب هانى فى زمانه"، و"الدب هانى محطم قلوب العذارى".