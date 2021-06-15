شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة الذكية.. 4 قراريط تعطى إنتاجية فدان وتوفر 80% من المياه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، من نموذج للزراعة الذكية، والتي تستهدف الحصول علي انتاجيات عالية وذات جودة فائقة، من خلال استغلال مساحات صغيرة، بالإصافة إلي توفير المياه وترشيد استخدامها، في ظل اتجاه الدولة للترشيد المائي واستخدام نظام الري الحديث بدلا من الري بالغمر.

وفي هذا السياق قال العمدة شامل السيد سليم عمدة قرية بقيرة التابعة لمركز بنها بالقليوبية، وصاحب المشروع، أنه شاهد فكرة الزراعة الذكية عندما قام بها أحد المواطنين علي سطح منزله، إلا أنه قام بتطبيق النموذج لكن علي الأرض الزراعية وتوسيع دائرة الزراعة والإضافة لها لتكون نظام دائرة مغلقة للري وإعادة تدوير المياه وتوفيرها لتصل نسبة التوفير بها إلي 80% من المياه التي تروي نفس المساحة.

وأضاف "شامل"، في تصريحات ”الخليج 365”، أنه بدأ تطبيق النموذج علي مساحة 600 منر أي مساحة 4 قراريط زراعية، وانشأ الصوبة، والتجهيز للمشروع لتستعوب كميات تكفي لزراعة فدان كامل من محصول الفراولة بعد 36 ألف شتلة فراولة وهي تكفي لزراعة فدان بالكامل، كما أنه يتم الري بنظام التنقيط وإعادة تدوير المياه من جديد واستخدامها لتوفير كميات كبيرة من المياه.