شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمارك يعلن بدء العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات مطلع يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه سيتم البدء بالعمل بنظام التسجيل المُسبق الجديد للشحنات (ACI) مطلع يوليو القادم، مشيرًا إلى أن التسجيل بدأ منذ أول أبريل، ومن المقرر أن يتم بدء العمل بالنظام الجديد فى أول يوليو، وهو ينطبق على السلع المستوردة فقط، مؤكدا أنه تم إخطار جميع العملاء والسفارات بهذا النظام، موضحًا أنه سيسرى على الموانئ البحرية فقط.

وفيما يخص مشكلات السماح المؤقت التى تحدث عنها أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، قال غتورى إنه لا يوجد رسوم عليها، وأن المشكلات المتعلقة بعدم وجود معامل التحاليل بالموانئ تم حلها، بعد أن تم اتخاذ قرار من قبل رئيس الوزراء بإنشاء معمل مركزى داخل كل ميناء.

كما أشار إلى أن التصرف فى بضائع السماح المؤقت تم إدراجها ضمن جرائم التهرب الجمركى للعمل على حد التصرف فى تلك البضائع.

وأوصى المهندس معتز، رئيس لجنة الصناعة، فى نهاية الاجتماع بضرورة استدعاء رئيس مصلحة الضرائب العقارية واستلام التقارير الخاصة بمصنع الألومنيوم من مصلحة الضرائب، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على المناطق الحرة الخاصة.