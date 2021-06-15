شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: الصادرات معفاة من القيمة المضافة.. وربط مع الجمارك لمواجهة التهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، عن لجنة تضم رئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك، وذلك بقرار صادر من وزير المالية، لافتا إلى أن تلك اللجنة تنعقد مرة كل أسبوعين لتبادل المعلومات بين المصلحتين، كما تم إنشاء شبكة لربط المعلومات بين المصلحتين لمواجهة ظاهرتى التهرب الضريبى والجمركى، مشيرا إلى أن جميع الصادرات معفية بالكامل من الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع، ولفت أعضاء اللجنة إلى تأخر رد الضريبة على القيمة المضافة للمصدرين، وفى هذا الصدد أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن هذا الأمر يحدث فعلا، قائلا: "لكن فى كثير من الأحيان يكون المحاسب هو سبب التأخير، وفى أحيان أخرى يكون لدى مأمورى الضرائب تخوفات من الشركات الوهمية، ولذلك صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لسرعة البت فى هذا الأمر".

وفيا يتعلق بما أثاره النواب بشأن ارتفاع الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، فقد أشار رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الضريبة العقارية التى يتم تحصيلها من المصانع يتم تخصيمها فيما بعد من الضرائب على الدخل والقيمة المضافة وكسب العمل التى تُفرض على المصانع.