الخليج 365: 80 مليار جنيه لتمويل الرى الحديث بقروض ميسرة دون فوائد

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القاهرة - سامية سيد - ترصد الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة سامح شكرى وزير الخارجية، أمام اجتماع الدورة غير العادية للجامعة العربية، وتأكيده على ضرورة وجود تضامن عربى للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إضافة إلى رصد 80 مليار جنيه لتمويل الرى الحديث بقروض ميسرة دون فوائد، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الخارجية أمام اجتماع الدورة غير العادية للجامعة العربية يؤكد: ضرورة وجود تضامن عربى للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.. الرئيس السيسى يدعو أمير قطر لزيارة مصر.. و"شكرى" يؤكد دعم ومساندة مصر لدول الخليج ضد أى مخاطر أو تهديدات.. إصرار إثيوبيا على الملء الثانى دون اتفاق يخالف القانون الدولى.. والقاهرة تصر على استنفاد كل الحلول الدبلوماسية

تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى: 80 مليار جنيه لتمويل الرى الحديث بقروض ميسرة دون فوائد.. وزير الرى ل «الخليج 365 »: بروتوكول تعاون بين 3 وزارات والبنك المركزى يستهدف تمويل شبكات الرى الذكى بمجسات الرطوبة وتبطين المساقى ببرامج تمويلية وفترات سداد طويلة على مدار 10 سنوات

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