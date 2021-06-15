شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يؤكد ضرورة توافر المناخ لإحياء المسار التفاوضى لإقامة دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توافر الإرادة الحقيقية والمناخ الملائم لإحياء المسار التفاوضى بشكل عاجل من أجل، إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - فى تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إن تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال الاجتماع الأول للجنة المعنية بمدينة القدس.