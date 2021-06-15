شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتجه مصر لطرح العملات البلاستيكية فئة 10 جنيهات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح البنك المركزي المصري العملات البلاستيكية الجديدة، خلال الفترة المقبلة، من مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم، حيث سيتم طرح فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية والمصنوعة من مادة البوليمر، حيث تعد إحدى أكثر فئات البنكنوت تداولًا في الأسواق المصرية.

وبعد طرح فئة الـ10 جنيهات بـ6 أشهر سيتم طرح عملة 20 جنيها، وبمواصفات تأمين عالية، وتصميم يختلف عن نظيراتها الورقية المتداولة حاليًا.

وتتميز العملة البلاستيكية بطول العمر الافتراضي والذى يصل إلى 12 سنة مقابل سنة إلى عامين للعملات الورقية.

كان ”الخليج 365”، انفرد بخبر إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة "بوليمير"، حيث سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

والنقود البلاستيكية، تتسم بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.