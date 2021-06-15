نشرة الحوادث.. شهادة محمد حسين يعقوب وجديد قضية "ريجيني" وضبط "مُتحرش الميكروباص"



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

استمعت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش إمبابة".

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 18918 لسنة 2020 جنايات النزهة تفاصيل اعتداء عامل جنسيًا على مُهندسة داخل "أسانسير" منزلها في النزهة.

التقى النائب العام اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر جوليا مانتيني في مقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك في حضور السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ورئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات داخل سيارة أجرة ميكروباص، وضبط مرتكب الواقعة.

كشفت مصادر أمنية تفاصيل تداول أحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع "فيسبوك" متضمناً مقطع فيديو لشخص داخل سيارة إدعت قيامه بالتحرش اللفظى بها أثناء سيرها بأحد الشوارع "غير محدد المكان" إلى جانب قيامه بفعل فاضح خادشاً للحياء بداخل السيارة أمامها.