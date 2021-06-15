كشف ملابسات مقتل شخص على يد 3 متهمين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا، وتحديد وضبط الجناه.

تلقي مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بجرح نافذ.

بالإنتقال والفحص وبسؤال والد المتوفى اتهم (3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته التى أودت بحياته لحدوث مشاجرة بينهم حال استقلال المتهمين دراجة نارية وسيرهم بدائرة المركز واصطدامهم بالمجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.