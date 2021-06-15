شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لـ1.5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان حول أهم الانجازات التي قدمتها خلال السبع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، إن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل قدموا مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1,5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41089535 جنيها لـ79870 مستفيدا.

وفي مجال وصلات الغاز، أوضحت الوزارة أنه تم التعاون مع وزارتي البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي لـ112175 أسرة في 6 محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

وفي تكافؤ الفرص التعليمية، وجَّه الرئيس السيسي بضرورة تقديم سبل الدعم للطلاب الدارسين في كل المراحل التعليمية بدءاً من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه لدعم كل أنواع الطلاب كما يلي:

تم إعفاء 5,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5,8 مليون طالب مدرسي.

تم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 2100 مدرسة مجتمع، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر.