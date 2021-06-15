شكرا لقرائتكم خبر عن «محدش يتسرع في الزواج».. شاب يحتفل بطلاقه من زوجته بـ«تورتة ومشروبات غازية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بادرة غريبة على المجتمع الأقصرى المحاط بالعادات والتقاليد، أقدم شاب على إقامة حفل طلاق، وأحضر «تورتة» ومشروبات غازية، قائلا: «طلاق سعيد».

وأوضح محمد العمدة أنه احتفل بطلاقه رسمياً بعد أن أخذ حكم البراءة من أول جلسة التي رفعته ضده زوجته، حيث أحضر «تورتة» داخل مكتب المحامي الذي أوكله المرافعة في القضية وسط أجواء تسودها الفرحة، وبث فيديو مباشر على صفحته الشخصية .

وأضاف أن طليقته أخذت كل مستحقاتها المالية، إلا أنه فوجئ بصدور حكم من المحكمة بحبسه لمدة سنة، وقابل ذلك الأمر في دهشة بعدما حصلت على حقوقها، مقدما المستندات الدالة على كلامه وتقديمها للمحكمة التي أقرت ببراءته.

وفي نهاية حفل الطلاق، وجه العمدة نصيحة إلى الشباب قائلا: «محدش يتسرع في الزواج»، وحرص المتواجدون بالحفل على التقاط الصور التذكارية مع التورتة.