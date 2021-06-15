شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: تصوير شهادة حسين يعقوب مهمة ليتعرف عليها أتباعه والمنتمين للجماعات المتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الإعلامي أحمد موسى، استغرابه واندهاشه من طلب محمد حسين يعقوب، عدم تصوير جلسة المحكمة في قضية «داعش إمبابة»، والتي أدلى بشهادته أمامها ظهر اليوم.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ليه مولانا رافض التصوير.. إنت كنت تطلع على الهواء وأمام الكاميرات بالساعات».

وتابع موسى: «رئيس المحكمة رد على الشيخ حسين يعقوب، بأن التصوير سيكون بشكل معتدلٍ، وطالب الشاهد باعتبار شهادته لله»، مردفًا: «تصوير الشهادة مهمة ليتعرف عليها أتباعه والمنتمين للجماعات المتطرفة».