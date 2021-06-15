شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: تجديد «الفكر المدني» ضرورة لتشكيل وعي المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الوعي في بناء وتقدم المجتمعات، مشددًا على أن القضية الأساسية التي تواجهنا حاليًا هي تجديد الفكر المدني.

وقال سعيد خلال مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات اللحظة الراهنة»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على مدار 3 أيام، أن نظرية المؤامرة متجذرة ومسيطرة على جميع أطراف المجتمع لدرجة تمنع المجتمع من الحركة.

وأضاف سعيد قضية الوعي كفكرة متوافق عليها في المجتمع ولكنها أكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن المجتمع المدني أحد مصادر تشكيل الوعي في المجتمع.

وتابع سعيد الإنسان يجب أن يشعر بالتقدم، والمتابع للحالة المصرية يرصد تراجعا في المؤشرات الدولية المختلفة.

وواصل هذا يدفعنا إلى الإجابة على سؤال مهم وهو لماذا لم نستطيع ولماذا هناك حالة من الإخفاق المصري على مدى 200 عام من تاريخ الحداثة المصرية منذ عهد محمد على مرورا بسعد زغلول وجمال عبدالناصر.

وقال سعيد إنه في كل عصر نشهد تقدما ثم نشهد اخفاقا شديدًا، مضيفًا نتيجة الإخفاق تسببت في خلق عدد من العقد، مضيفا: لدينا عقدة من الغرب رغم أنه هو المهيمن على الحضارة في عصرنا الحالي.

ودعا سعيد إلى فك ما وصفه «ألغاز العقد الكبيرة» المرتبطة بعلاقة الدين بالدولة وعلاقة الدولة بالمجتمع، مؤكدا أننا بحاجة إلى الاعتدال والوسطية في المجتمع ولا بديل عنهما، محذرا من أن التطرف والتشدد هو المقابل لهما.

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