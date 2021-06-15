أخبار مصر.. الخارجية: الرئيس السيسى يدعو أمير قطر لزيارة مصر فى أقرب فرصة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة الخارجية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أمير قطر لزيارة مصر فى أقرب فرصة، وإعفاء وزارة الإسكان 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل مستحقات الوحدات والأراضى، وآخر استعدادات الأهلى لمواجهة الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

الخارجية: الرئيس السيسى يدعو أمير قطر لزيارة مصر فى أقرب فرصة.. سامح شكرى يسلم رسالة الرئيس "نتطلع لتسوية جميع المسائل العالقة" للشيخ تميم.. ويؤكد دعم ومساندة القاهرة لدول الخليج العربى ضد أى مخاطر أو تهديدات

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، وقام بتسليم أمير قطر الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وقد قام وزير الخارجية بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.

وزير خارجية قطر: ندعم مصر والسودان.. وملء سد النهضة يجب أن يراعى حقوقهما

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثانى دعم الدوحة لحقوق مصر والسودان المائية، مشيراً إلى أن ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي يجب أن تتم وفق القواعد التي تحمي حقوق الدولتين.

وزير الخارجية يشدد على ضرورة وجود تضامن عربى واضح وموقف موحد للتوصل لاتفاق حول سد النهضة.. سامح شكرى: الأمن المائى المصرى والسودانى يرتبط بالأمن القومى العربى.. ويؤكد: غير مقبول أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تعرض قضية سد النهضة الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، مؤكدا ضرورة ألا يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي، لافتا إلى أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، والتأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى يتم التوصـل إلى اتفاق متوازن.

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانونا برقم 68 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق (تحيا مصر).

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام رسوم التوثيق والشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 67 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل مستحقات الوحدات والأراضى

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

الحكومة تنفى حرمان طلاب الجامعات من الامتحانات حال عدم سداد المصروفات

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية.

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسى بتعزيز دور القطاع الخاص

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع "مينترا" لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، التابع لشركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، ورافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الشركة.

وزير الرى يعلن توقيع بروتوكول بين 3 وزارت والبنك المركزى لتمويل الرى الحديث

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عن توقيع برتوكول تعاون اليوم الأربعاء بين وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك المركزى، لتمويل مشروعات التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث لتمويل شبكات الرى الحديث والرى الذكى بمجسات الرطوبة وتبطين المساقى بتمويل 80 مليار جنيه " 60 مليار تكلفة المشروع و20 مليار جنيه فائدة تتحملها الدولة" ، من خلال برامج تمويلية ميسرة وفترات سداد طويله بما يضمن دعم ونجاح المنظومة، يتم سدادها على مدار 10 سنوات بدون فوائد، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وزير البترول: نتوقع 820 مليون دولار فائضا فى الميزان التجارى للقطاع خلال 2021

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الغاز الطبيعى أصبح أحد دعائم الاقتصاد القومى لجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن هذا القطاع قد شهد تطورات ضخمة خلال الـ7 سنوات الأخيرة، موضحا أنه قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية كان هناك انقطاع مستمر ودائم للغاز الطبيعى والكهرباء عن المصانع وتوقفها، وطوابير أمام اسطوانات الغاز، وغيره من المشكلات الناتجة عن عدم توافر الطاقة بالشكل الكاف.

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بزيادة العائد الشهرى للرائدات الاجتماعيات لـ900 جنيه

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء بمقر الوزارة مع 65 رائدة من الرائدات الاجتماعيات من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار دعم الرائدات الاجتماعيات ودورهن الهام في إحداث التغيير المجتمعي عبر الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية اللاتي يقمن بها بهدف التوعية بالقضايا المجتمعية والسلوكيات السليمة.

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 8 أغسطس.. محمد حسين يعقوب فى شهادته: حسن البنا أسس الإخوان ليصل للحكم.. سيد قطب لم يتفقه فى علوم الدين ولم يتعلم على يد شيخ.. ورئيس الدولة ولى أمر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، لجلسة 8 أغسطس المقبل، لتوقيع الكشف الطبي على محمد حسان، لعدم حضوره الجلسة الماضية، كما قررت المحكمة إعفاء الشاهد محمد حسين يعقوب من غرامة 1000 جنيه تم توقيعها عليه الجلسة الماضية لعدم حضوره.

شهريار زمانه.. رجل يطلق زوجته غيابيا ويعاشرها معاشرة الأزواج 5 سنوات بالدقهلية.. الصدفة تقود الزوجة لاكتشاف الواقعة فى السجل المدنى.. السيدة: "قال لى اعتبرى نفسك ملك يمين".. ومحاميها: يعتبرها زوجته شرعا.. فيديو

قادت الصدفة سيدة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على اكتشاف طلاقها منذ خمس سنوات، فيما لم يعلنها زوجها بفعلته، حيث علمت بعد أن تقدمت للسجل المدنى لاستخراج بطاقة رقم قومى ففوجئت بأن الموظف يخبرها بأن هناك خطأ فى البيانات الموجودة باتمسارة التجديد، حيث أنها كتبت فى خانة الحالة الاجتماعية أنها متزوجه، على عكس الموجود فى قاعدة البيانات، وأكد لها أنها مطلقة، فردت بتاكيدها بأن هناك خطأ فى الاسم أو الحالة الاجتماعية بقاعدة البيانات، وهو ما نفاه الموظف، وطلب منها التأكد.

عودة الحياة لـ "متاحف مصر".. 7 سنوات من الإنجازات الحضارية.. إنجاز العمل فى المتحف الكبير وفتح "الحضارة" وإطلاق أولى الصروح الثقافية بالمناطق الساحيلية.. إعادة الأمل فى "طنطا وسوهاج"

كانت وزارة السياحة والآثار واحدة من أكثر المؤسسات التى استفادت من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر، فبمجرد توليه أصدر تعليمات مشددة بسرعة إزالة جميع العقبات لسرعة افتتاح المشاريع الأثرية الكبيرة، وترميم المواقع والعمل على الحفائر لاستخراج كنوز مصر من باطن الأرض.

ADHD مرض صامت يصيب ملايين الأطفال بالعالم والسبب مجهول.. تدهور مستوى الطفل بالمدرسة وفرط نشاطه علامة مهمة للإصابة.. الذكور أكثر عرضة من الفتيات.. وممارسة الرياضة واستثمار جهد الطفل يساعده فى التركيز والانتباه

ADHD أو مرض فرط الحركة ونقص الانتباه، حالة مرضية مزمنة تصيب ملايين الأطفال، والأمر الخطير يكمن فى أنها حالة مبهمة وغامضة لدى الآباء الذين قد يقضون سنوات لايعلمون أن طفلهم يعانى بصمت من هذا المرض.

هنشترى الذهب بكام؟ اعرف توقعات حركة الأسعار العالمية ومحليا خلال الأسبوع الجارى.. سيناريوهات محتملة لمؤشر المعدن النفيس بين الارتفاع المؤقت والتراجع اللحظى.. وشعبة المعادن: مبيعات متوسطة فى الربع الثانى لـ2021

طقس الغد مائل للحرارة بالقاهرة الكبرى حار جنوب البلاد والعظمى بالعاصمة 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها لتونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

غادرت بعثة النادي الأهلي منذ قليل القاهرة في طريقها إلى تونس لخوض مباراة الترجي مساء السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بإستاد رادس في تونس.

رونالدو يبعد المشروب الراعي لليورو من منصة مؤتمر البرتغال والمجر .. فيديو

رفض كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، وضع زجاجتين للمياه الغازية أمامه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المجر، والمقرر إقامته السادسة مساء اليوم، علي ملعب "بوشكاش أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة "الحديدية"، ببطولة كأس الامم الأوروبية "يورو 2020".

6 ملايين دولار قيمة عرض العين الإماراتي المرفوض لشراء ديانج من الأهلى

علم الخليج 365 أن إدارة النادي الأهلي تلقت عرضاً رسمياً من العين الإماراتي لشراء المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق مقابل 6 ملايين دولار أي ما يعادل 90 مليون جنيه، في الوقت الذي عرضت أيضاً إدارة العين على الأهلي استعارة اللاعب لمدة موسم حال عدم وجود رغبة من الأهلي في بيع اللاعب حالياً.

اتحاد الكرة يلجأ للفيفا لتحديد موعد انتهاء عقد فرجانى ساسى مع الزمالك

اتفق مسؤولو اتحاد الكرة مع نادى الزمالك على تصعيد أزمة فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض للفيفا، للبت في مصيره مع فريقه خاصة وأن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ولا يوجد موعد محدد فى العقد يمنح اللاعب الحق في الرحيل.