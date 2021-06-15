شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة المطلقة دون علمها: أسرتى سألته عن الواقعة فقال لهم "محدش يزعل هى طالق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السيدة "ر ا" صاحبة واقعة الطلاق منذ خمس سنوات دون أن يخبرها زوجها، أنها أصيبت بصدمة شديدة عقب اكتشاف المفاجأة، وقالت: "أخبرت أسرتى بما حدث، وبما قام به الزوج، وأنه ظل يعيش معي دون أن يخبرني بموضوع الطلاق".

فقام أفراد أسرتي بالاتصال به واستدعاءه لجلسة عرفيه، وبمواجهته بما قام به كان الرد صادم بأن "اعتبرى نفسك ملك يمين" ، فرفضت أسرتى ما فعله، واتهمته بالتلاعب، فقال: "محدش يزعل أنت طالق"، وتركنا ورحل.

وأضافت بأنها تشعر كأنها فى حلم وليس حقيقة، وأن ما مرت به خلال الخمس سنوات الماضية يمر أمام أعينها كشريط فيديو تتذكر خلاله كل الأحداث، وكيف كان يعيش معها حياة طبيعية، بعد أن طلقها دون أن يخبرها.

وقالت: "هذا الفترة هى أصعب أيام حياتى، حيث قام بأخذ أبنائي الثلاثة، ورفض إعادتهم لى على الرغم من أنهم فى حضانتى، وذلك للضغط للتنازل عن الشكاوى المقدمة ضده، وأضافت أنها مستمرة فى القضية ولكن منتظرة أن يتم الانتهاء من عمل التحريات اللازمة بناءا على طلب النيابة.

ويذكر بأن الصدفة قادت سيدة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على اكتشاف طلاقها منذ خمس سنوات، فيما لم يعلنها زوجها بفعلته، حيث علمت بعد أن تقدمت للسجل المدنى لاستخراج بطاقة رقم قومى، ففوجئت بأن الموظف يخبرها بأن هناك خطأ فى البيانات الموجودة باستمارة التجديد، حيث أنها كتبت فى خانة الحالة الاجتماعية أنها متزوجه، على عكس الموجود فى قاعدة البيانات، وأكد لها أنها مطلقة، فردت بتأكيدها بأن هناك خطأ فى الاسم أو الحالة الاجتماعية بقاعدة البيانات، وهو ما نفاه الموظف، وطلب منها التأكد وتبين صحة الواقعة.