شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الرئيس يهدى سيدة كفيفة بشمال سيناء شقة خاصة وتتسلمها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسلم غدا الأربعاء "ميزرا عبدالله" وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة شقة سكنية هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومقرر أن يتم ذلك فى ديوان عام محافظة شمال سيناء حيث توقيع السيدة ميزرا، على عقد ملكية الشقة واستلامها بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء.

وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه تم استكمال جميع الإجراءات اللازمة لحصول السيدة المستفيدة على الشقة التى أهداها لها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء أنه تم تحرير العقد وتجهيزه للتوقيع وتسليم السيدة الشقة المخصصة لها فى ديوان عام المحافظة، وسيقوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتسليمها مفتاح شقتها الجديدة، وهى مكونة من 3 غرف على مساحة 90 مترا دور أول بعمارات الإسكان الاجتماعى فى حى العبور بالعريش.

وأشار محمد رضوان إلى أن فريق من المهندسين بمديرية إسكان شمال سيناء قام بمراجعة موقف الشقة واستكمال كافة المرافق الخاصة بتوصيل الكهرباء وتركيب العداد وتوصيل المياه والصرف الصحي وأعمال الدهانات اللازمة.

وكانت العروس وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة تعانى فقد البصر من بين 4 شقيقات يعانين بدورهن فقد البصر، تم زفافها على عريسها "أيمن رمضان" فى احتفال شعبى نظمه أهالي شمال سيناء بالجهود الذاتية وخلاله طالبوا بتوفير اخر ماتبقى من احتياجات العروس وهى شقة.

وفور نشر الخليج 365 لمطالب أهالى سيناء استجاب الرئيس وكلف جهات الاختصاص بتلبية هذا الطلب.