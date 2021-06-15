وزيرة الصحة: الرئيس السيسى يدعم الشراكات الدولية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسى

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القاهرة - سامية سيد - وزيرة الصحة تدعو المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة" من القاهرة

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سوزان أندريا، رئيس قطاع الصحة والرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، لبحث سبل التعاون المشترك للقضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسي بمختلف دول العالم، وذلك على هامش زيارتها لمدينة جنيف بسويسرا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية، في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة من جانب مصر، وأوليفر جبور، مدير الشئون الحكومية ومشاركة الأعمال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة" والتي يتبناها المنتدى بهدف اكتشاف ملايين من مرضى الفيروسات الكبدية بدول العالم وتوفير وسائل التشخيص والعلاج لهم.

وأضاف "مجاهد"، أن الاجتماع تناول إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في القضاء على فيروس "سي"، وكذلك الاستفادة من القدرات التصنيعية لمصانع الدواء المصرية المنتجة لأدوية فيروسات "C و B" بأسعار تنافسية مقارنة بدول العالم، استكمالاً للمباحثات والتواصل الدائم بين مصر والمنتدى الاقتصادي للقضاء على مرض التهاب الكبد الفيروسي بمختلف بدول العالم من خلال سلسة من الاجتماعات والمؤتمرات المشتركة في هذا الشأن.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق التعاون والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وكذلك دعم مصر لجهود المنتدى الاقتصادي العالمي في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بدول العالم.

ولفت إلى أن الوزيرة استعرضت إنجازات مصر في القضاء على فيروس "سي" من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي نجحت في فحص ملايين المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر فوق سن 18 عامًا وتقديم العلاج والرعاية الصحية للمصابين بالمجان.

وأضاف أن الوزيرة أشارت إلى امتداد المبادرة وإطلاقها في أفريقيا عام 2019 بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي" واستمرار العمل بها، موضحة أنه تم تنفيذ المبادرة بدول (جنوب السودان، تشاد، ارتريا)، وجار العمل لتنفيذها بدولتي كينيا والسودان.

وذكر "مجاهد"، أن الوزيرة دعت سوزان أندريا لزيارة مصر لإطلاق مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة من العاصمة المصرية القاهرة خلال الشهر المقبل، والتعرف على مراحل وآلية تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة بمصر.

من جانبها، أشادت سوزان أندريا، رئيس قطاع الصحة والرعاية الصحية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بالتجربة المصرية المُلهمة لدول العالم في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية في العديد من المحافل الدولية.

وأكدت "أندريا" أن مصر تُعد أحد الأذراع المهمة للمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة" بدول أفريقيا وآسيا، كما أعربت عن تطلعها لمواصلة التعاون المشترك مع مصانع الأدوية المصرية لتكون ذراع قوي ورئيسي في توفير أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي للمرضى بمختلف دول العالم.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصلت مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد من قيادات الوزارة للقاء عدد من رؤساء المنظمات الدولية والأممية لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة.