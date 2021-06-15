شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جنوب إفريقيا يشيد بتطور الاقتصادى المصرى فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة جوزيف ماشيمباى، بالتطور الاقتصادى الذى تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن البلدين لديهما فرصة عظيمة للنمو بشكل جيد من خلال تبادل الخبرات فى المجالات المختلفة.

وأعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية، خاصة وأنها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب.

جاء ذلك خلال لقاء سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة اليوم الثلاثاء، مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف"، لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة، وذلك بحضور أسامة النجار قنصل فخرى جنوب إفريقيا، وماليبونجوى ماكاكوفانا المستشار السياسي، وفريدريك ثيميلى السكرتير الأول.

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا خاصة فى ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد على استمرار تلك العلاقات القوية بين البلدين لإنجاز التقدم على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والصناعية.

وأشار "الشريف" إلى تطوير العلاقات بين الجانبين، وضرورة إجراء لقاءات مع الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية؛ للوقوف على أهم مجالات الاستثمار فى الإسكندرية.