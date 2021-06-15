شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي لـ14.1 مليون فرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إنجازاتها التي قدمتها خلال السبع سنوات الماضية منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد خلال الـ7 السنوات ماضية، حيثت تحررت الوزارة من كل السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي اختزلت دعم الدولة في معاش ضماني بسيط، حيث تبنت سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصـر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد، بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مسـتوى المعيشة للمواطن.

وأشارت إلى أنه في الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 9.3 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، وارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1.68 مليون أسرة تشمل 6.4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3.8 مليون أسرة تشمل 14.1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 500%.

وتابعت: «تبلغ نسبة الإناث المسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 72.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28.5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5.3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر، وتم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 742000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال».