شكرا لقرائتكم خبر عن وفد متدربي البرنامج الرئاسي يزور جامعة بنها ويتفقد المنشآت الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ووفدًا من متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقي أمين عام الجامعة.

وأكد «الجيزاوي»، في بيان، الثلاثاء، أن البرنامج التدريبى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكين الكوادر الفعالة لتصبح قادرةً على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة وصنع القرار بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية في شتى المجالات بما يخدم أهالي المحافظة.

بدوره قال الدكتور سمير حماد إن الجامعة تمثل بيت الخبرة للمحافظة وداعم لها في كافة القطاعات وعلى رأسها تنمية المجتمع.

من ناحية أخرى قام وفد متدربي البرنامج الرئاسي بتفقد إنشاءات الجامعة الجديدة بكفر سعد والعبور وشملت الجولة تفقد الإنشاءات الجديدة بكلية التربية الرياضية والملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس ومركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية الجديدة، بالاضافة إلى تفقد الأعمال الإنشائية بمقر الجامعة بالعبور، وكذلك الإنشاءات الخاصة بجامعة بنها الأهلية.