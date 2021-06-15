شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: أنا شيخ السلطان بكل فخر ولا أطبل لأحد.. وولائي كله لله ورسوله وللوطن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه طالب أكثر من مرة أن يخرج شيخا رجلا ويقول «أنا شيخ السلطان»، دون ضغط أو مساءلة من أحد، لكن لم يفعل أحد ذلك، لافتا إلى أنه كان يصف نفسه بشيخ السلطان أي القانون، الذي ينظم ويحكم المجتمع.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «تحملت نتيجة ما أقوله، ولا أطبل لأحد ولا أحتاج منصبا ولا خلافه، فولائى كله لله ورسوله وللوطن، وأدينا شوفنا اللي غسل إيده من كل تاريخه أمام المحكمة، بعدما ارتكبت جرائم بسبب فتاواه».