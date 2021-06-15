شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قنوات الأطفال 2021.. بطوط وزي ألوان وميكي وكراميش وكرتون نتورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قنوات الأطفال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، ويعتبر تردد قناة بطوط كيدز، وتردد قناة زي ألوان، وتردد قناة كراميش 2021، ، وتردد قناة كرتون نتورك CN Arabia الجديد، من أكثر الترددات التي يزيد البحث عنها.

وكذلك من بين ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2021 يكثر البحث عن تردد قناة ماجد 2021، وتردد قناة سمسم الجديد، وتردد قناة ميكي الجديد وتردد قناة مودي كيدز 2021.

ويحب الأهالي البحث عن تردد قنوات الأطفال 2021 على النايل سات التي تقوم بتقديم أفلام الكارتون للأطفال باللغتين العربية أو الانجليزية، والتى يحبها الأطفال بشدة وخصوصًا أفلام الكارتون مثل بطوط وميكي وتوم وجيري.

تردد قناة بطوط 2021

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة زي ألوان الجديد Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network CN الجديد

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كراميش 2021

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد الجديد

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي 2021

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سمسم الجديد

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز 2021

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز 2021

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوجي الجديد

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

القمر الصناعي: نايل سات .