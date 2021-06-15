شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تقديم خدمة طبية لأكثر من 37 ألف سيدة ضمن حملة «حقك تنظمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، ضمن المرحلة الأولي، قدمت اليوم الخدمة الطبية لـ١٢٧٠٤ منتفعة، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن، خلال ٣ أيام منذ إنطلاق فاعليات الحملة يوم الأحد الماضي، إلى ٣٧٦٨٩ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع 218 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، و١٤ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من 248 طبيبا، و٤١٠ ممرضة، و٤٥٧ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، فضلا عن تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهي «العاشر من رمضان، ههيا، مشتول السوق، القنايات، القرين، الحسينية، منشأة أبوعمر، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح»، وتستمر لمدة 5 أيام من 13 وحتى 17 يونيو الجاري.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظرًا للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.