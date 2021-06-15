شكرا لقرائتكم خبر عن «ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري».. ملتقى عالمي لخريجي الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم بمقرها الرئيس بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ملتقي «دور خريجي الأزهر في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري»، وبمشاركة فروعها و(1508) من أعضاء خريجي الأزهر بالداخل والخارج من 42 دولة حول العالم .

وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائباً عن فضيلة الإمام الاكبر، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالدايم نصير امين عام المنظمة ومستشار شيخ الازهر الشريف، والدكتور سيف قزامل رئيس فرع المنظمة بالغربية.

ناقش الملتقى جهود خريجي الأزهر في ترسيخ التعايش والإخاء الإنساني، كذا الدور المأمول منهم لترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتحديد آليات لدعم تواصل الأزهريين مع مؤسسة الأزهر الشريف، وبمشاركة دول إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، الهند، كوسوفو، بنين، السنغال، بنجلاديش، الصومال، نيجيريا، بوركينافاسو، غامبيا، جنوب افريقيا، جيبوتى، كينيا، تنزانيا، روندا، مالى، غانا، البحرين، فلسطين، لبنان، الصين، بريطانيا، تايلاند، الكاميرون، استراليا، النيجر، سلطنة بروناى، أفغانستان، قيرغيزستان، غينيا كوناكري، كوت ديفوار، ليبيا، سنغافورا، البوسنة والهرسك، الجزائر، ألبانيا، كندا، تيمور الشرقية.

الأزهر في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري"..ملتقي عالمي لخريجي الازهر