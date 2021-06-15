شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المحطات النووية: 7500 شاب وفتاة سحبوا كراسات الوظائف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن إجمالى عدد المتقدمين لوظائف الهيئة، الذين سحبوا كراسات الوظائف اليوم الثلاثاء 7500 شاب وفتاة للعمل بالهيئة، مؤكدا أن الهيئة مستمرة فى فتح باب سحب كراسات الشروط خلال 3 أسابيع.

وأوضح الوكيل لـ"الخليج 365"، أنه سيتم سحب الملفات فقط خلال المدة المعلنة، على أن يبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها اعتبارا من 4 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل عدا أيام الجمع وإجازة عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه لن يتم قبول سحب أو تقديم الملفات التى ترد قبل أو بعد المدد الموضحة.

وقال الوكيل، إنه سيتم إجراء 4 اختبارات مميكنة، بالاضافة إلي اختبار المواجهة، على أن لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن نسبة 65% للدخول للاختبار التالي، وأن لا تقل درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات عن ٧٠ %.

وأضاف الوكيل أن اليوم الرابع لسحب ملفات التقديم للعمل بالهيئة شهد إقبالا كبيرا من مختلف التخصصات والقادمين من محافظات الجمهورية، حيث قامت الهيئة بتوفير كل قدراتها لتيسير عملية السحب للمتقدمين فى ظل إجراءات احترازية وتنظيمية متميزة، و ناشد رئيس الهيئة المتقدمين الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاحترازية للظهور بالمظهر المشرف وتيسير العمل.