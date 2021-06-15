شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السعيد: سر نجاح مسلسل الاختيار وجود التضحية والواقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الاستراتيجى، عضو مجلس الشيوخ، إن المجتمع المصرى لديه عقدة كبيرة من الغرب، والغرب هو المهيمن على الحضارة المعاصرة ولا نعرف سبب هذه العقدة، والسؤال دائما لماذا لم نكن مثل كوريا الجنوبية ولدينا إحساس أننا خير الناس على الأرض.

وأضاف عبد المنعم سعيد خلال منتدى حوار الثقافات الذى تنظمه الطائفة الإنجيلية فى مصر، أن المجتمع يحتاج لتجديد الفكر المدنى بأن نبدأ بالعلم، قائلا: مسلسل الاختيار كان سر نجاحه الأساسى وجود التضحية ومسلسل هجمة مرتدة لأول مرة نعرف كيف تجند المخابرات أشخاص ومسلسل كوفيد 25 يتحدث يعنى إيه عدوى وهو ظاهرة طبيعية يمكن تتبعها منذ البداية للنهاية وكثير من مشاكل الوعى هو مشكلة فى التفكير المنطقى.