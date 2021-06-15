شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية بمنتدى حوار الثقافات: نتوقع انتهاء الموجة الثالثة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية فى بداية منتدى حوارالثقافات كل الحضور بالمنتدى بضرورة ارتداء الماسكات قبل كلمته، حيث أكد أنه أصيب هو وعائلته بكورونا موضحا أن التجربة كانت صعبة.

وتابع خلال كلمته بالمنتدى: المنتدى توقف عن المؤتمرات لمدة 16 شهر وأخر أنشطة فبراير 2020 وعدنا من جديد واستمرينا فى العمل التنموىوشاركت الهيئة فى حملات التوعية بخطورة وتحديات كورونا ونعمل مع 300 مجتمع محلى على مستوى الجمهورية وشاركنا فى حملات توعية وكل المبادرات الرئاسية ونتوقع مع وجود اللقاح انتهاء المرحلة الثالثة من كورونا.

وأضاف: هناك علاقة وثيقة بين الدولة والمجتمع المدنى ومساندة الدولة بالنقد الإيجابي ونريد مجتمع مدنى قوى قادر على التغيير ولابد أنيكون نموذج لممارسة الديمقراطية ونموذج فى المسائلة والشفافية فى إتاحة المعلومة، مؤكدا أن المجتمع المدنى القوى لابد أن يؤمن بالتفويضوالقائد الذى لا يفرض أخرون هو قائد ضعيف، والمجتمع المدنى الذى لا يؤمن بالتفويض مجتمع غير قوى والتفويض لابد ان يكون عن طريقإعطاء المواطنين اختصاصات واضحة ولابد أن يتعامل مع الوقت بتأثير كبير.

وأشار: المجتمع المدنى القوى هو الذى يؤمن بالعمل الجماعى والذى يعمل دائما على إعادة الهيكلة ويؤمن بالوسطية والاعتدال، ولابد أنيساهم كأحد القوى الناعمة فى بناء الوعى، وكذلك تشجيع المؤسسات الدينية على التفسيرات المعتمدة من النصوص ، واكتشفت مؤخرا انجزء من انغلاق المجتمعات فى العالم يعود للتفسيرات المتشددة.