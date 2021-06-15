شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القديس جرجس الجديد فى ذكرى استشهاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الثلاثاء، بذكرى استشهاد القديس جرجس الجديد.

وكان القديس جرجس الجديد الذى استشهد في هذا اليوم إسماعيليا تابعا لأبيه، لكنه آمن بالسيد المسيح وانتظم في سلك الرهبنة فامسكوه وعاقبوه عقابًا شديدا وأوقفوه أمام الملك الظاهر فأعترف بالسيد المسيح.

وأراد القديس جرجس أن يثنيه عن إيمانه بعطايا جزيلة ولكنه رفض فأمر بقطع عنقه ونال إكليل الشهادة سنة 1103 ش. 1387 م.