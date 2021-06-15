إصابة شرطي ومصرع عنصر إجرامى في تبادل لإطلاق النيران بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقي عنصر إجرامى مصرعه، وأصيب أمين شرطة فى تبادل إطلاق النيران في دمياط.

وردت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمكان إختباء أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، ومحكوم عليه بإجمالى مدد حبس 62سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية وذلك بمكان اختبائه بمنزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بحملة مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (دمياط - الدقهلية)مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات على الفور بادلته القوات بالمثل مما نتج عنه إصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة دمياط، بعيار نارى وتم نقله للمستشفى.

كما نتج عن ذلك مصرع العنصر الإجرامى إثر إصابته بعدة أعيرة نارية متفرقة بالجسم، وعثر بجواره على ( بندقية آلية - طبنجة - 16 طلقة مختلفة الأعيرة).

وعثر بجوار المنزل على سيارة ملاكى يستخدمها في تنقلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.