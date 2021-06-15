س&ج| السلفية والإخوان و"بن لادن".. بماذا ردَّ محمد حسين يعقوب على أسئلة قاضي محاكمة "داعش إمبابة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي ومحمود سعيد:

استمعت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش إمبابة".

ويرصد "الخليج 365" الأسئلة الموجهة من المحكمة ورد الشاهد عليها:

س: هل أنت سلفي؟

ج: أنا لا أنتسب إلى حزب أو جماعة، أحب كلام الله ورسوله، أمّا عن السلفي فقد يكون مُتحزبا ولهم منهجهم وفكرهم "ولست منهم" وأنا داعية إلى عبادة الله.

س: ما رأيك في إقرار أحد المتهمين أن الجهاد في سبيل الله هو القيام بعمليات إرهابية؟

ج: "هو قال كده.. يبقى غلطان، لا أظن أن هناك عاقلا يقول هذا"، مضيفًا في هذا الزمان كل واحد "معاه تليفون بـ3 تعريفه وإنترنت بـ3 تعريفه يدخل على الإنترنت ويعرف كل حاجة عن الإلحاد وعن كل مغالطات الدين.

س: هل أثَّرت خطبك ودعوتك على الناس بالإيجاب أو السلب؟

ج: أفدتهم في حياتهم، و"مجبتش سيرة النهج التاني (التشدد)، أنا لما بتكلم بتكلم عن العبادة أنا "الشيخ محمد بتاع صلي على النبي".

س: ماذا تسمع وتعرف عن تنظيم القاعدة وداعش؟

ج: سمعت من الإعلام عن تنظيم القاعدة من الإعلام وأسامة بن لادن "كلام عام"، ولم أبحث عن منهجهم ولا فكرهم، ولا أعرف جبهة النصرة أو أنصار بيت المقدس.

س: ماذا تعرف عن جماعة الإخوان المسلمين؟

ج: "ماليين الدنيا"، والشيخ حسن البنا "بدايته ساعة إسقاط الخلافة الإسلامية، عمل الجماعة لتنبيه الناس والبحث للوصول إلى الحُكم".

س: ما رأيك في أيديولوجية سيد قطب عن الشريعة الإسلامية؟

ج: سيد قطب له قصة، فهو رجل أديب وشاعر "ثم سافر أمريكا ثم أراد الالتزام بالدين.. فيه ناس لما تيجي تلتزم بتعجب بعقلها، فدخل الدين من سكة الأدب "وتلقفه بعض الإخوان المسلمين.. وأكتر حياته لما التزم كان في السجن" وأنه -أي قطب- لا شاف علماء ولا قرأ كتب "كله بدماغه" ولم يتفقه في علوم الدين ولم يتعلم على يد شيخ.

س: ما المقصود بالإمام؟ وهل الملك هو الخليفة؟

ج: الخليفة شيء، وولي الأمر شيء آخر.. وفي العالم الإسلامي رؤساء الجمهوريات هم أولياء أمور المسلمين.

س: ما تفسيرك لقول أحد المتهمين أنه أخذ علمه وفكره ودينه من خطبك وآخرين؟

ج: أنا أخاطب العوام وأستهدفهم، والشيخ محمد حسان يخاطب الملتزمين، أمّا الشيخ الحويني فيخاطب طلبة العلم.

س: ما رأيك في آراء الجماعات الإرهابية بأن مصر لا تطبق الشريعة الإسلامية وأن الدولة العصرية "فئة ممتنعة"؟

ج: هذا كلام خطأ شكلًا ومضمونًا.

س: ما رأيك في عبارة "الفئة الممتنعة عن تطبيق شرع الله" التي وردت في كتاب ابن تيمية والذي قلت إنه شيخك؟

ج: ابن تيمية له 37 مُجلدًا و"قد تكون الجملة التي تتحدث عن تطبيق الشريعة عن سياق آخر، وقد يكون حديثه عنها عن فئة معينة في عصره".

س: هل عبارة "الدولة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية" خطأ أم صواب؟

ج: لا يمكن الحكم عليها إلا بعد معرفة موضعها في الحديث.

س: ما رأيك فيما جاء بأحد كتيبات "داعش" بأن قتال "الطائفة الممتنعة" واجب من واجبات الدين؟

ج: أريد أدلة على جواز قتل المسلمين، وتساءل: هل هناك أدلة على هذا؟

وفي ختام إدلائه بالشهادة، أكدت المحكمة أنه سيتم إعفاء الشاهد محمد حسين يعقوب من غرامة الـ1000 جنيه لامتناعه عن الحضور بالجلسة السابقة، قائلة "1000 جنيه مش هيأثروا"، وأجلت المحاكمة لجلسة 8 أغسطس المقبل، لعرض تقرير الطب الشرعي الخاص بالحالة الصحية للشيخ محمد حسان.