هتك عرضها داخل "الأسانسير".. تفاصيل اعتداء عامل جنسيًا على مُهندسة في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 18918 لسنة 2020 جنايات النزهة تفاصيل اعتداء عامل جنسيًا على مُهندسة داخل "أسانسير" منزلها في النزهة.

وقال المتهم "ع. ا" في التحقيقات إنه رأى المجني عليها في أحد شوارع النزهة "شكلها حلو وعجبني.. فقررت أمشي وراها لحد البيت"، مضيفًا "طلبت منها أطلع معاها الأسانسير فرفضت، فدخلت وقلت لها عاوز أبوسك فزقتني.. رحت مسكتها من صدرها وموطن عفتها، ولما صرخت جريت على السلم والجيران مسكوني وسلموني للشرطة".

واتهمت المجني عليها المتهم بهتك عرضها عنوة، قائلة ""بعد ما زقيته بإيدي عشان ميطلعش معايا.. مد إيده وحطها على صدري، وكان ضهره بيخبط في باب الأسانسير ومكنش الباب بيقفل علشان الأسانسير صغير، وبعدها مسك موطن عفتي فصرخت جامد، فجري على السلم والجيران سمعوه وسلموه لميكروباص شرطة معدي".

وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة على نحو ما جاء بأقوال المجني عليها.