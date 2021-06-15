الملا يدافع عن وجود شبهات فساد بوزارة البترول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

رد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير ومعاون واحد، رغم أن مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، للرد على طلبات الإحاطة التي ناقشها النواب اليوم.

وقال الوزير، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة فى قطاع البترول، إلا من خلال الشركات، التى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.

وأضاف الوزير، أن كل شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة منذ عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم إحلالها بعمالة جديدة.

وتابع:"ما يتم اتباعه هو أن تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة فى مشروعات بعينها، فى فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الاستعانة بتلك العمالة مرة أخرى فى مشروعات أخرى".

وحول شكوى النواب، من تدنى العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة فى البترول لا تنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة.

وأكد أن قطاع البترول له مساهمات مهمة فى الناتج القومي الإجمالى، حيث تصل إلى 25 %، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 ألف موظف بخلاف الشركات التى لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة فى مدة معينة.

وأكد أن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزءا رئيسيا من مهام القطاع.