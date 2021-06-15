وزير البترول: الغاز الطبيعي يصل لـ80 مليون مواطن خلال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة، إن الوزارة نجحت خلال الـ7 سنوات الماضية، فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، حيث بلغ إجمالى المنازل التي استفادت 12 مليونًا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأضاف وزير البترول، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدأ في مصر عام 1980، وما تم تنفيذه منذ ذلك الوقت حتى الآن 12 مليونًا و200 ألف وحدة، حيث كان يصل معدل التوصيل 283 ألف وحدة في السنة، ولدينا خطة حاليًا أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليون و200 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير، إن الوزارة ستوصل من خلال مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير 4500 قرية، الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية، في المرحلة الأولى، وذلك مع وزارات الإسكان والكهرباء، والإدارة المحلية، والاتصالات، حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها؛ وذلك لإنجاز المشروع في وقت قياسي قائلا: "عندما نفتح بطن الأرض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها والرصف".

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة، ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وذلك وفقًا لما رصدته اللجان التي يشرف عليها مجلس الوزراء، حيث رصدنا القرى التي سنبدأ بها -نموذجًا- وفقًا لتكليفات القيادة السياسية.

ولفت إلى أن في نهاية الشهر الجاري سيصل عدد الوحدات التي وصل إليها الغاز الطبيعي إلى 12 مليونًا و500 ألف وحدة، مشيرًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات القادمة سيصل الغاز الطبيعي إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالي عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة؛ ليصبح الغاز الطبيعي يغطي 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.