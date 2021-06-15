بالأسماء.. مواعيد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولى التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم 2021م للأئمة، بمسجد النور بالعباسية، بدءا من الرابع من يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أنه لن يسمح بدخول الامتحان إلا بإحضار بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية، ولن يُعقد امتحان آخر لمن يتخلف عن الموعد المحدد، وذلك على النحو التالي:\

يوم الأحد الموافق :4/ 7/ 2021م

1. احمد رمضان محمود الحضري جنوب سيناء

2. كرم محمد علي فراج جنوب سيناء

3. محمد علي محمد الشاذلي جنوب سيناء

4. عبدالحميد جاد الرب عبدالله محمد اسوان

5. عبدالستار ابازيد حساني اسوان

6. عيسي محمود عيسي علي اسوان

7. محمود احمد محمد عبدالراضي اسوان

8. حسن محمد احمد حسن امام الاسماعيلية

9. فوده السيد احمد فوده الاسماعيلية

10. محمود السيد محمد سليمان الاسماعيلية

11. احمد جابر حسن حسين الاقصر

12. احمد حسن محمد محمود الاقصر

13. احمد خليل عراقي محمد الاقصر

14. احمد سيد ياسين محمد الاقصر

15. احمد محمد علي محمد الاقصر

16. الحسن علي حسن احمد رمضان الاقصر

17. بكير ابوالحجاج حسب الله احمد الاقصر

18. حجاجي محمود محمد محمود الاقصر

19. حسن الطاهر مسلوب محمد الاقصر

20. حسن منصور محمد احمد الاقصر

21. حسين عبدالستار عبدالرحيم حسين الاقصر

22. سيد حسين قرين عبدالجليل الاقصر

23. عبدالرحيم محمود محمد علي الاقصر

24. علي صديق امير عمر الاقصر

25. كامل عبدالراضي محمد علي الاقصر

26. محمد احمد ابوالقاسم محمد الاقصر

27. محمد حسان محمد احمد الاقصر

28. محمد ربيع محمد احمد الاقصر

29. محمد عبدالحميد النوبي عبدالعزيز الاقصر

30. محمد عبدالعزيز خضري احمد الاقصر

31. محمد علي ابوالوفا جادالرب الاقصر

32. محمد محمود بدري الضوئ الاقصر

33. محمود احمد الامير محمد المدني عبدالله الاقصر

34. محمود العزب محمد محمود الاقصر

35. محمود النجار احمد علي الاقصر

36. يسري عبدالعزيز خضري احمد الاقصر

37. احمد ابراهيم سيد احمد مطر الغربية

38. احمد فهيم ابراهيم الغرباي الغربية

39. تامر ربيع محمود الشوره الغربية

40. رجائي احمد محمد الشرنوبي الغربية

41. سيد احمد عبدالواحد سيد احمد عبدالواحد النجار الغربية

42. عبدالله السيد علي علي رحيم الغربية

43. عبدالله صالح عبدالله عطيه الغربية

44. محمد حسين عبدالعظيم ديدح الغربية

45. محمد محمد حسن عامر الغربية

46. محمود ابراهيم محمود عليوه زغبه الغربية

47. ابراهيم عبدالسميع ابراهيم احمد المنوفية

48. احمد سعيد محمد سليمان المنوفية

49. خالد علي عبدالقوي ناجي المنوفية

50. صبري عبدالباقي سلامه علام المنوفية

51. طارق محي الدين محمد الطواب المنوفية

52. عبدالغني محمد عبدالغني التليتي المنوفية

53. عبدالله محمد عبدالعزيز النجار المنوفية

54. كمال فوزي عامر السباعي المنوفية

55. كمال فوزي عبدالحفيظ حنيجل المنوفية

56. محمود محمود عبدالحليم طعيمه المنوفية

57. محمود ياسر اسماعيل محمود المنوفية

58. يوسف صبري يوسف حسن الهتير المنوفية

59. علي احمد حسن سيد الوادي الجديد

60. محمد فهيم محمد احمد الوادي الجديد

61. مصطفي عثمان مصطفي عثمان الوادي الجديد

62. احمد السيد طه عبده الجيزة

63. رجب محمد بيومي حسين الجيزة

64. عبدالكريم حسن عبدالكريم عثمان الجيزة

65. عربي محمد عبدالسلام الرهاوي الجيزة

66. علاء كمال عبدالعال السيد الجيزة

67. محمد رجب الليثي محمد الجيزة

68. محمد محمود احمد الشافعي الجيزة

69. محمود محمد مندوه محمد بركات ابراهيم الجيزة

70. محمود محمد مصطفي هيبة الجيزة

71. مصطفي السيد عبدالنبي محمود الجيزة

72. نادي سعيد نادي احمد الجيزة

73. احمد محمد احمد محمد أسيوط

74. اسامه فهمي عمران عامر أسيوط

75. اشرف عطا شحاته قطب أسيوط

76. الحسن محمد علي احمد أسيوط

77. امين نشات حامد فرحان أسيوط

78. ثابت السيد البدوي كامل سيد أسيوط

79. جمال عرفه عبد الحميد محمد أسيوط

80. حسن متولي عبد الرحمن سويفي أسيوط

81. خالد علي عبدالحميد حسين ابوعليو أسيوط

82. سعيد محمد محمد محمد عبدالحليم أسيوط

83. سيد حسين علي عبدالنبي أسيوط

84. شعبان خليفه احمد محمد أسيوط

85. صابر علي عبالحليم مصطفي أسيوط

86. عبدالله حسين محمد عبدالسلام أسيوط

87. عبد المجيد ابو بكر عبد المجيد ابو بكر أسيوط

88. عدوي عطا شحاته قطب أسيوط

89. عرفه جابر عبد اللاه علي أسيوط

90. محمد احمد خليفه حسن محمد أسيوط

91. محمد جمال علي جوده أسيوط

92. محمد رمضان جابر خليل أسيوط

93. محمد شرف الدين احمد محمد أسيوط

94. محمد صلاح عبد المجيد عبد العال أسيوط

95. محمد عبد الرحيم محمد عبد الله أسيوط

96. محمد عمر خليفه حسن أسيوط

97. مدين سليم عبد العال سيلم أسيوط

98. مصطفي عمر محمد عبد الحافظ أسيوط

99. هاشم حسين محمد جاد الله أسيوط

100. هاني فتحي حسانين محمد أسيوط

101. وليد عثمان عبد الرحمن عثمان أسيوط

102. يونس خليفه يونس تركي أسيوط

103. أيمن محمد احمد حجازي الإسكندرية

104. عبد الحميد عبد الوهاب عبد الحميد محمد الإسكندرية

105. محمد عبده متولي أبوبكر الإسكندرية

106. محمد قطب سعد الزقم الإسكندرية

107. يحيي اسماعيل فتح الله عرفه الإسكندرية

108. ابراهيم محمد محي الدين ابراهيم البحيرة

109. اسلام كمال محمد بداده البحيرة

110. الشحات محمود علي البحيري البحيرة

111. بسام السيد مبروك السيد البحيرة

112. بسيوني فوزي قطب القطري البحيرة

113. حامد خليفه ابراهيم عيسوي البحيرة

114. حسام كامل امبابي محمود البحيرة

115. سعد محمد سعد عيسي البحيرة

116. عبدالحميد محمد ابراهيم السنهوري البحيرة

117. عمرو محمد سيد احمد محمد البحيرة

118. محمد احمد شحاته حبيب البحيرة

119. محمد علي حمزة منجي البحيرة

120. محمد محمد علي العطار البحيرة

121. محمدعلي بشير عبدالمقصود البحيرة

122. ويده حمدان ويده محمد سليم السويس

123. احمد عبد المنعم عبد الله عثمان الفيوم

124. احمد محمد رمضان سرحان الفيوم

125. اسامه شعبان سيد عبد اللطيف الفيوم

126. حسن شعبان سيد ابو بكر الفيوم

127. شعبان رجب محمد محمد سلامة الفيوم

128. عبدالقوي جمعه اسماعيل الفيوم

129. محمود سيد محمد جوده الفيوم

130. محمود محمود فرج علي الفيوم

131. ياسر زغلول حافظ حسين الفيوم

132. يحيي محمد محمد شعبان الفيوم

133. احمد مشحوت محمد حسان القليوبية

134. السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب القليوبية

135. السيد عبد النظير هريدي سليمان القليوبية

136. أحمد السيد محمد مصطفي البحلاق القليوبية

137. حاتم سعيد سليمان عواد القليوبية

138. رجب عبد الواسع محمد مصطفي عفيفي القليوبية

139. عبدالرحمن الطوخي عبد الرحمن عقل عوف القليوبية

140. عبد الرحمن محمد حمدي ابو الفتوح محمد مصطفي القليوبية

يوم الاثنين الموافق :5/ 7/ 2021م

1. عبدالشافي عبدالحميد محمود عثمان العوضي القليوبية

2. عبدالعظيم محمد عبدالعظيم علي الفار القليوبية

3. عبدالهادي فتحي علي عفيفي القليوبية

4. عمرو يوسف مصطفي يوسف الجندي القليوبية

5. محمد ابوالفتوح حسين السيد القليوبية

6. محمد أحمد علي عبدالمجيد القليوبية

7. محمد حميده محمد قايتباي القليوبية

8. محمد منصور عثمان عبدالرحمن منصور القليوبية

9. محمود جوده سالم زكي القليوبية

10. احمد صابر عيسي عبده المنيا

11. حجازي زكي محمود توفيق المنيا

12. خالد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح المنيا

13. محمد احمد محمد محمد حرب المنيا

14. محمد جمال عبدالجواد عمر المنيا

15. محمد طلعت مهدي احمد المنيا

16. محمود محمد كامل ابراهيم المنيا

17. وليد مصلح ناجي محمد المنيا

18. احمد سيد علي محمد بنى سويف

19. حسين سعد حسين علي فراج بنى سويف

20. حسين محمد احمد سليمان بنى سويف

21. ربيع قرني حافظ سعد بنى سويف

22. رزق رجب عبدالموجود عبدالحافظ بنى سويف

23. رمضان زكي محمد عبدالجواد بنى سويف

24. صابر علي جاد سليمان بنى سويف

25. طه منير مبروك عبدالمقصود بنى سويف

26. عبدالفتاح محمد حسين جودة بنى سويف

27. عبدالهادي محمد زكي احمد بنى سويف

28. كمال عشري قرني عبداللطيف بنى سويف

29. كمال محمد عبدالمولي حافظ بنى سويف

30. مبروك مختار محمد مبروك بنى سويف

31. محمد علي عبدالجواد محمد بنى سويف

32. محمود محمد علي محمد بنى سويف

33. مصطفي كمال صبحي عبدالتواب بنى سويف

34. ممدوح سعد احمد محمد شكشك بنى سويف

35. مؤمن سيد عبدالفتاح معوض بنى سويف

36. احمد السيد محمد محمد الغلبان بور سعيد

37. محمد ابراهيم يوسف ابراهيم بور سعيد

38. ياسين نبيل عبدالله الامير دمياط

39. ابوالحسن السيد حسين نورالدين سوهاج

40. احمد عبدالحميد احمد عبداللطيف سوهاج

41. احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سوهاج

42. جمال السيد سليمان السيد سوهاج

43. حسين ابوالمجد حسن محمود سوهاج

44. حنفي محمود دياب دياب سوهاج

45. سعودي بخيت احمد عبدالحميد سوهاج

46. صلاح موسي السيد موسي سوهاج

47. صلاح احمد محمد احمد سوهاج

48. طارق رسلان محمود رسلان سوهاج

49. طه محمد احمد عمار سوهاج

50. عبدالحكيم اسماعيل محمد اسماعيل سوهاج

51. عصام الدين عبدالحميد عبدالغفار محمد سوهاج

52. علاء عبدالسلام عبدالمنعم عبدالعال سوهاج

53. علي عليش علي عامر سوهاج

54. محمود ضاحي عبدالرؤف حافظ سوهاج

55. مشهور احمد ضرار فتح الله سوهاج

56. مصطفي هاشم السيد هاشم سوهاج

57. هلال شعبان علي محمد سوهاج

58. وائل احمد احمد محمد محمد سوهاج

59. يوسف هاشم محمد ابوالعلا سوهاج

60. الصباحي محمد الصباحي محمد شمال سيناء

61. عبدالفتاح احمد اسماعيل الكريمة شمال سيناء

62. احمد مسعود حسين علي قنا

63. اسامه جادالرب محمود علي قنا

64. زكريا محمد عبدالشافي عبدالعال قنا

65. عبدالخالق عبدالعال عبدالرحيم خليل قنا

66. عبدالستار سليم عبدالستار عبدالرحمن قنا

67. عبدالواحد بشير علي علي قنا

68. عمر عبدالصمد علي احمد قنا

69. محمد احمد عباس حسب ربه قنا

70. السيد ابراهيم سعد علي كفر الشيخ

71. رافت عبدالعاطي حسن احمد كفر الشيخ

72. صبحي حامد عبدالفتاح ابوزامل كفر الشيخ

73. عبدالله أحمد محمد جاويش كفر الشيخ

74. علي عبدالستار محمد مصطفي كفر الشيخ

75. عنتر بلتاجي بلتاجي رزق العشرى كفر الشيخ

76. محمد السيد احمد جمعه كفر الشيخ

77. محمد شحاته عبدالرحيم حسانين رضوان كفر الشيخ

78. محمد كمال محمد علي عوض كفر الشيخ

79. محمد محمد عبداللطيف مصطفي كفر الشيخ

80. محمد وفيق مصطفي شتا كفر الشيخ

81. مسعد يوسف فتحي مصطفى كفر الشيخ

82. عبد الرشيد احمد سليم السيد مرسى مطروح

83. محمد عبد العزيز احمد الكمار مرسى مطروح

84. محمود جمال فتحي مهدي مرسى مطروح

85. جمال عبد العزيز عثمان الديوان العام

86. حاتم احمد محمد اسماعيل الديوان العام

87. خالد ابوالقاسم عطيه عبدالمجيد الديوان العام

88. رباح موسي الحماقي الديوان العام

89. سمير فوزي عبدالله عبدالعزيز الديوان العام

90. عمرو محمد مصطفي مصطفي الديوان العام

91. ابراهيم محمد احمد احمد الشرقية

92. احمد عامر متولي عامر الشرقية

93. احمد محمد حسين ابراهيم مريم الشرقية

94. احمد محمد عبدالعال عبدالحميد الشرقية

95. السيد محمد علي علي درويش الشرقية

96. بهاء الهلباوي محمد السعيد الشرقية

97. رمضان علي محمد علي بسيوني الشرقية

98. عبدالعزيز محمد محمد سلمي الشرقية

99. عمار عبدالرحمن محمد ابراهيم الشرقية

100. محمد عبدالفتاح محمد محمد عطيه حرب الشرقية

101. محمد عطيه مصيلحي محمد العزوني الشرقية

102. محمدعلي علي محمد الشرقية

103. محمد متولي حضري متولي الشرقية

104. مكاوي حسين محمد حسين مكاوي الشرقية

105. منصور محمد الهتدي علي وهدان الشرقية

106. يوسف السيد محمد محمد السماحي الشرقية

107. ابراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجي القاهرة

108. احمد سليمان أسماعيل مخلوف القاهرة

109. احمد محمد عبدالسميع عبدالتواب القاهرة

110. احمد يونس أحمد عبدالغني القاهرة

111. السعيد عبدالعظيم موسي السيد القاهرة

112. الغزالي عيد غزالي محمد القاهرة

113. ايمن فتحي عبدالحميد محمد القاهرة

114. حسن محمد عبدالمعبود محمد القاهرة

115. ربيع عبدالرازق احمد غازي القاهرة

116. سامي عبدالله عبدالجواد غزاله القاهرة

117. طه علي طه محمد القاهرة

118. عبدالرحمن عبدالرحمن خميس علام القاهرة

119. عبدالله السيد أحمد محمد القاهرة

120. محمد حسن عبدالعظيم حسن القاهرة

121. محمد زغلول محمد عبدالمعبود القاهرة

122. محمد شلقامي عبدالعزيز محمد القاهرة

123. محمد عبدالعاطي عبدالرحمن أيومحمود القاهرة

124. محمود عبدالحافظ اسماعيل ابوغرام القاهرة

125. مصطفي عزت ابوالفتوح ابراهيم حميدان القاهرة

126. احمد السيد ابواليزيد السيد الدقهلية

127. احمد عبدالملك محمد بدران الدقهلية

128. اشرف عبدالله الحنفي العدل الدقهلية

129. ايمن عبدالخالق متولي عيسي الدقهلية

130. رضا حسن عبدالرحيم حسن الدقهلية

131. طه جاد احمد الامام الدقهلية

132. عاطف محمد مهدي السيد مصطفي الشاعر الدقهلية

133. عزت علي المتولي سلامه الدقهلية

134. عزت محمود صبري عوض رزق الدقهلية

135. محمد احمد السيد احمد علي الجد الدقهلية

136. محمد مصطفي انور مصطفي الدقهلية

137. محمود ابراهيم محمد رمضان الدقهلية

138. مصطفي مصطفي ابوالمجد والي الدقهلية

139. وليد بلال عبدالحميد علي الدقهلية

140. عايد محمد محمود عيسى الدقهلية

141. سامي محمد يوسف عبدالرازق أسيوط