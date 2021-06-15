شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صراع الحب.. وفاة الدب هاني بصورة مفاجئة في حديقة الحيوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودّع «الدب هاني» نجم حديقة الحيوان الحياة، اليوم الثلاثاء، بعد أن كان أبرز الدببة الموجودين داخلها، ويتسابق زوار الحديقة لزيارته.

كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نفوق الدب هاني في حديقة الحيوان بصورة مفاجئة، مؤكدة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قررت تشكيل لجنة علمية تضم خبراء من معهد بحوث صحة الحيوان وقسم أمراض الباطنة في كلية طب بيطري القاهرة، لإجراء الصفة التشريحية وتحديد أسباب الوفاة للدب هاني، على أن يتم عرض تقرير رسمي على وزير الزراعة متضمنًا أسباب الوفاة.

وأضافت المصادر أن أسباب الوفاة لا تزال غامضة وقد لا ترتبط بعمر الدب هاني البالغ من العمر 21 عامًا، موضحين أن حياة الدب تمتد من حوالي 25 إلى 40 سنة، ومن المعروف أن الدببة في البريّة تنفق في سنٍ أقل من تلك التي للدببة الأسيرة.

الدب «هانى» والدبة «فرح» - صورة أرشيفية

وأوضحت المصادر انه سبق أن تم علاج أحد الدببة خلال الأسابيع الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية وتم تشكيل فريق بيطري من خبراء الحديقة ومعهد صحة الحيوان، وإنتهي إلى أنها كانت تعاني من «مغص معوي» وتم عمل برنامج علاجي لها من خبراء هيئة الخدمات البيطرية.

وأشارت المصادر إلى وجود 4 دببة في حديقة الحيوان وهي ذكر و3 إناث من الدببة وهن سلوي ونيفين وسماح، مشيرة إلى إنه لأول مرة تصبح 3 إناث بدون زوج لأول مرة.

- صورة أرشيفية

وأثار «هاني» جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2013 وتسببه في نفوق 3 إناث من الدببة، وهن نبيلة وفرح ولولو من سلالة الدب الأمريكي الأسود دفعن حياتهن ثمنًا للفوز بقلب الدب هاني للزواج به، وإنتهي الصراع بأن لقين حتفهن في صراع عنيف بسبب الغيرة والحب.