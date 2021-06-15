شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا ترد على شائعات حول رواية تعذيب ضابط مصري لـ«ريجيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الثلاثاء مع السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني، وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر جوليا مانتيني، في مقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة، في حضور السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ورئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام.

كما تسلَّم السفير الإيطالي في ذات اللقاء، ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني رواية من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية، تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف ريجيني بمصر والاعتداء عليه.

وأشار النائب العام، خلالَ اللقاء، إلى ضرورة طرح كل الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.