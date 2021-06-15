شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير غينيا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، سوريبا كمارا؛ سفير غينيا بجمهورية مصر العربية.

وسلم السفير سوريبا كمارا، الدكتور مصطفى الفقي كتاب "رؤية لإفريقيا" إهداء من الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا.

كما حمل السفير مشروع مذكرة تفاهم لتوقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية في غينيا، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" ومجموعة من إصدارات المكتبة لسفارة غينيا بالقاهرة.