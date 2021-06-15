شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تجديد اعتماد الجودة للمعمل الفرعي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة المعامل لتطوير الأداء بمركز البحوث الزراعية ومعاهده، والتركيز على تحسين وتطوير مستدام للطرق التشخيصية وخاصة أمراض الأسماك لتكون معامل نوعية متخصصة.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تجديد اعتماد الجودة لنظام إدارة المختبرات 17025 لمعمل فحوص امراض الاسماك بمعمل كفر الشيخ الفرعي بحضور مندوبي المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك)، موضحًا أن المراجعين أشادوا بالتنظيم والتدقيق في المتطلبات اللازمة لمواصفات نظام ادارة الجودة بمعمل كفر الشيخ، موضحا أن جميع أمكانيات المعهد وفروعه في خدمة الاقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص.

وأشاد «شاهين» بالجهود التي قامت به الكفاءات البحثية المتوافرة بالمعهد ومعامله الفرعية وأن هذا التجديد للأعتماد في فحوص أمراض الأسماك يأتى في أطار اهتمام الدولة بالاستزراع السمكي لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى خاصة في المحافظات المؤهلة لتنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي مثل محافظة كفر الشيخ.

ولفت مدير معهد صحة الحيوان إلى أنه سيتم تجديد الاعتماد في معملين آخرين الأسبوع القادم هما معمل بيطري ميناء دمياط ومعمل بيطرى بنها وذلك استكمالا لمنظومة الاعتماد التي ينفذها المعهد بجميع معامله الفرعية بالمحافظات.