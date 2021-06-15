«الزراعيين» و«المعلمين» يحتفلان بتخريج دفعة جديدة من دورة استراتيجية الأمن القومي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت نقابتا الزراعيين والمعلمين وعدد من منظمات المجتمع المدني بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وخلف زناتي نقيب المعلمين اللواء أحمد يسري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية والمهندس محمد الشوري سكرتير عام النقابة ود. أحمد صلاح منسق الدورات المتعلقة للدارسين من النقابه مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتخرج دفعة جديدة من الدارسين بنقابتي (المعلمين والزراعيين والمجتمع المدني) لدورة استراتيجية الأمن القومي والتي تنفذها أكاديمية ناصر العسكرية العليا (كلية الدفاع الوطني) والمنعقدة بنقابة المعلمين.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن لجنة الخدمات للنقابات المهنية كرمت الكوادر الوطنية (قائد وطني متميز) وتم تكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وتم تكريم بعض من رموز الزراعيين والمعلمين والمجتمع المدني.

وأضاف «خليفة» إن التكريم شمل عددًا من المهندسين الزراعيين منهم المهندس الزراعي محمد إبراهيم الصاوي من كفر الشيخ أول خريج من كلية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ عام 1964 واستكمل تعليمه بعد الجامعي بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر في المجر وقدم الكثير في عمله المهني في قطاع الزراعة بمحافظة كفر الشيخ .

وأوضح نقيب الزراعيين أنه تم أيضًا تكريم المهندس الزراعي أحمد سعيد غانم من محافظة أسيوط وقدم الكثير لعمله المهني في قطاع الزراعة بمحافظة أسيوط وقيادة نقابية متميزة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو لمسة وفاء لقدامى الزراعيين الذين قدموا الكثير لمهنتهم وبلدهم مصر .

وأشار «خليفة»، إلى أن الدورة تستهدف التوعية بمخاطر حروب الأجيال واستهداف العقول والدعاية السوداء لتفتيت الأوطان، ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية من أعداءها، موضحًا أن الدورة تأتي في أطار حرص النقابة على تعميق الوعي بالامن القومي المصري لدي جموع الزراعيين وأسرهم وتحقيق الشفافية في التعامل مع المؤامرات الخارجية «الهدامة» وكيفية الرد عليها بالحجج والأدلة.

وأضاف نقيب الزراعيين ان تنظيم هذه الدورات في أكاديمية ناصر العسكرية يعمل على زرع قيم الانتماء وحب الأوطان لدى كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدي الدولة المصرية موضحا أنها تعد نقلة نوعية تستهدف بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء «مصر الجديدة» التي ينشدها جموع المصريين.

وأشار «خليفة»، إلى أن تنظيم هذه الدورات بالتعاون بين نقابتي الزراعيين والمعلمين وأكاديمية ناصر العسكرية يعمل على ترسيخ قيم الانتماء وحب الاوطان لدي كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدي الدولة المصرية موضحا أن إقامة مثل هذه الدورات يعد نقلة نوعية تستهدف بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء مصر الجديدة.

«الزراعيين» و«المعلمين» يحتفلان بتخريج دفعة جديدة من دورة إستراتيجية الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر

«الزراعيين» و«المعلمين» يحتفلان بتخريج دفعة جديدة من دورة إستراتيجية الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر

«الزراعيين» و«المعلمين» يحتفلان بتخريج دفعة جديدة من دورة إستراتيجية الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر

«الزراعيين» و«المعلمين» يحتفلان بتخريج دفعة جديدة من دورة إستراتيجية الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر