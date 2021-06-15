شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم القطارات والمحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت هيئة السكة الحديد الإجراءات الإحترازية لمواجة فيروس كورونا من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات، ومتابعة التزام الركاب بارتداء الكمامة من خلال أفراد الأمن والكمسارية المتواجدين بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت هيئة السكة الحديد وفق بيان لها الركاب ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة أثناء تواجدهم بالمحطات أو داخل القطارات وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة زويهم وعدم تعرضهم للغرامة الفورية التى أقرها مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيها.

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.