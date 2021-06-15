شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تطلق مبادرة لتجميل الدرب الأحمر والتوعية بالحفاظ على الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت هيئة نظافة القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي حملة مكبرة لنظافة وتجميل الشوارع، بالتعاون مع الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة واتحاد عمال الشباب بالوزارة، وفق بروتوكول تعاون مشترك، لتفعيل مبادرة الوعئ البيئي عند الشباب والحفاظ علي نظافة الشوارع ونقل التجربة الحقيقية لزملائهم وأسرهم بأهمية مساعدة عمال النظافة الجنود الحقيقية في عملية نظافة الشوارع ومدي المجهود المبذول منهم في هذا العمل الشاق لتلك الفئة من عمال مصر الأبطال.

وشملت المبادرة تنظيم يوم نظافة موسع لشوارع منطقة الدرب الأحمر ومركز شباب عابدين ومركز شباب الحبانية وسكة راتب ومنطقة الحلمية الجديدة والمغربلين، وتم عمل فرق من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من تجريد الأتربة لتجهيىزها لدهان البلدورات والأرصفة.

وبدأ طلائع الشباب في دهان الأرصفة والبلدورات، بحضور العميد محمود أبوبيه رئيس المركزيه للنظافه ممثلا عن اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة وطارق عبد الموجود مدير عام الهئيات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة والمهندس فرج الشيخ مدير المنطقة الغربية وعبد العزيز سمير عبد العزيز مدير اتحاد شباب العمال وصبري الجوهري مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة.