شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تقديم شباب الضبعة أوراقهم لوظائف المحطات النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365 ، إقبالا كبيرا من الشباب لسحب كراسات الشروط الخاصة بالوظائف التى أعلنت عنها هيئة المحطات النووية اليوم الـ4 على التوالى ، وسط أخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونجح قرار الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، فى الاكتفاء بسحب كراسات الشروط الخاصة بالوظائف خلال 3 أسابيع، وتقديمها بدأ من 4 يوليو، فى تقليل التزاحم بين المتقدمين وسهولة شراء الكراسات فى مدة قصيرة.

ومن جانبه قال محمد أحمد حاصل على دبلوم من مدينة الضبعة أنه حرص هو و زملائه من أبناء المدينة على التقديم لوظائف هيئة المحطات النووية للعمل بالضبعة وذلك لمعرفتهم بأهمية المشروع والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية التى سيحققها، لافتا إلى أنه على ثقة تامة فى شفافية فحص أوراق المتقدمين و أن زمن الوسطة و المحسوبية أصبح لا مكان له.



شباب الضبعة يقدمون أوراقهم فى وظائف هيئة المحطات النووية (3)