شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تستخدم مكانس كهربائية ضخمة لكنس الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة نظافة القاهرة فى تجربة معدات جديدة لكنس الشوارع لرفع كفاءة الخدمة ومستوى النظافة بالشارع، حيث تم تجربة استخدام مكنسة كهربائية ضخمة لشفط الأتربة والمخلفات، بالإضافة لحماية العمال ومساعدتهم على العمل.

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إطلاق الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حملة نظافة واسعة في ميدان العباسية بحي الوايلي باستخدام مكانس شفط حديثة لعمال النظافة بدلًا من الأدوات العادية والتقليدية.

وذكرت هيئة نظافة القاهرة ، أن هناك نوعين من المركبات الجديدة بديلة "المقشة" الأول محمول على صندوق مخلفات، والثاني محمول على الظهر ويعتمد كليهما على الشفط .

واكدت الهيئة ان النتيجة الإنتاجية جاءت أضعاف استخدام الطرق التقليدية وبمجهود أقل ،وتعمل هذه المركبات بموتور بنزين أو شحن بطاريات، وتكفي الشحنة الواحدة حوالي 4 ساعات عمل، وتستهلك نصف لتر بنزين فقط.

وفي إطار استضافة محافظة القاهرة لوفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفذين الدفعه الثالثه- دفعه الشهيد احمد منسي- قام أعضاء الوفد بزيارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة حيث قام الوفد بزيارة الإدارة المركزية للإنارة، و تضمنت الزيارة تفقد غرفه التحكم الرئيسية ومتابعة التحكم فى إضاءة جميع شوارع ومحاور القاهره بالكامل ومعرفة الأعطال الخاصة لجميع أعمدة الإنارة والتي يبلغ عددها 22000 عمود.

كما قام الوفد بزياره المشاتل الرئيسية للهيئة بالبراجيل والتي يبلغ مساحتها حوالي 80فدان مزورعه باجود الزراعات والشتلات وتم تفقد الصوب الجديده لإنتاج أعلى الأصناف من نباتات الزينة وباقي المشتل الذي يمد محافظة القاهره في جميع الجزر والمحاور بالنباتات والأشجار والزراعات التي يتم زراعتها بتلك الجزر والمحاور.

كما قام الوفد بزياره الورش الرئيسيه للهيئه بالزوايه الحمراء وتم مناقشة الحاله الفنيه التي وصلت إليها تلك الورش ووضع الكفاءات البشريه المطلوبه لرفع مستوى الأداء في الصيانه والإصلاح اليومي أو عمل العمرات الكبيره للسيارات وعن الاستعداد للبدء في مرحله الاستثمار وقبول عقود صيانه سيارات بعض الجهات الحكومية بجانب صيانه سيارات ومعدات الهيئه وهوجانب جديد وتحدي لامكانيات الشوون الفنيه،

وخلال زياره الورش تم تفقد والتعرف علي مخازن قطع غيار السيارات والمعدات الرئيسية وكيفيه العمل و انواع قطع الغيار الموجوده بالمخازن لجميع انواع السيارات بالهيئه, كما تفقد الوفد أيضا مجمع جراجات المنطقه الشماليه حيث تفقدوا خلالها أعمال الصيانه والإصلاح اليومي لجميع السيارات وعمل الأعطال البسيطه وكذلك الأعطال الجسيمه بورش الجراچات بأيدي فنيين الورش.