شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة: وقف الموظف صاحب واقعة تصوير راكبة وتحويله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوى تنويه منذ قليل قالت فيه بالاشارة الى الفيديو الذى تم نشره على أحد مواقع التواصل الأجتماعى أمس 14 يونيو والمتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة علي رحلة بيروت بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

تفيد شركة ميناء القاهرة الجوى بأنه تم إيقاف العامل اعتبارا من اليوم وسحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.

وتؤكد إدارة مطار القاهرة الجوي أنها تحرص علي سلامة جميع الركاب المترددين على المطار وأنها لا تتهاون فى محاسبة أى متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين.