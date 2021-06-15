شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه عن بعض المناطق بالمندرة بسبب كسر مفاجئ فى الخط الناقل للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، عن ضعف المياه عن مناطق (شارع النبوي المهندس- العماروة الكبرى – الزهور- الحرمين) نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 500 مم بشارع (النبوي المهندس- امام مسجدالفرج – المندرة).

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) ومن أي محمول 035815700 الواتس اب 01210767877.