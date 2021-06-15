شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة تستكمل مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية اتجاه فيصل خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعاً موسعاً لبدء الخطوات التنفيذية لإستكمال مشروع تغطية وتطوير مسار مصرف المحيط (ترعة المريوطية) بالقطاع الشمالى لشارع الأهرام فى اتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى، وذلك بعد الطفرة التنموية التى حققها مشروع تطوير المجرى المائى لترعة المريوطية بالقطاع الجنوبى لشارع الأهرام وتحويلها من مأوى للمخلفات والرتش إلى كورنيش وممشى حضارى.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل المرحلة الأولى منه بالقطاع الجنوبى لشارع الأهرام وبطول 3,6 كم بتكلفة إجمالية بلغت 310 ملايين جنيه بالإشتراك مع وزارة الرى والتى تم فيها تغطية جزء من مسار الترعة وإقامة موقف لسيارات السرفيس أعلاه بالإضافة إلى تدبيش الترعة ورصف البر الشرقى والغربي للطريق وإنشاء كورنيش وممشى حضارى وإماكن للخدمات ونقاط ترفيهية للمواطنين والتى لاقت استحسانا كبيرا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة بصدد طرح مراحل العمل الجديدة للمشروع والتى ستضم تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام بطول 500 م2 بالإضافة إلى المرحلة التى تتبعها والتى ستكون بدءاً من مسار ترعة المريوطية بشارع الملك فيصل حتى إتجاه الطريق الدائرى بطول 2.5 كم تقريباً وذلك لكى تتكامل الصورة الحضارية لذلك القطاع الحيوى والذى تم رصد حاجته الماسة للتطوير.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الإجتماع الذى شهد حضور اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى والتى وجه خلاله المحافظ بالاستعانة بمكتب إستشاري متخصص لوضع التصميمات اللازمة والتصور النهائى للمشروع لتحقيق الاستفادة القصوي من أعمال التطوير التي سوف يشهدها المسار على أن تكون الأعمال بداية شهر يوليو القادم.

كما كلف المحافظ كافة أجهزة المرافق بإتخاذ مايلزم نحو تنفيذ أى أعمال صيانات أو إحلال وتجديد أو تحويلات للخطوط الواقعة بمسار أعمال التطوير المقرر تنفيذها وسرعة الانتهاء منها قبل بدء الأعمال.

ووجه بإزالة كافة التعديات علي خطوط التنظيم أسوة بما تم في المرحله الأولى للتطوير للاستفادة من كافة المساحات وضمها لمسار الطريق لزيادة مسطح سير السيارات وإنشاء أرصفة للمشاة مشيراً إلى إنه سيتم إنشاء موقف لسيارات السرفيس المنتشرة بشكل عشوائى بمداخل الشوارع الرئيسية وساحات لانتظار السيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة.



وفى نهاية اللقاء وجه محافظ الجيزة الشكر لوزارة الموارد المائية والري ممثله في الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى للتعاون المثمر الذي تحقق في تنفيذ أعمال التغطية للمرحلة الأولى من مصرف المحيط ( ترعة المريوطية )مؤكداً على استمرار التعاون لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

شهد اللقاء حضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وممثلى أجهزة الموارد المائية والرى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات والاسكان والطرق والسرفيس .