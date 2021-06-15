شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الطاقة البريطانية لوزيرة البيئة على هامش قمة المناخ: مصر شريك مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت آن مارى، وزيرة الطاقة البريطانية، أن مصر تعد شريكا مهما، فى التعاون الذى يسبق قمة المناخ، مشيرة إلى أنها ناقشت مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الشراكة المصرية البريطانية، طويلة الأمد، فى التكيف مع المناخ، والقدرة على المرونة أمام صدمات المناخ.

وقالت وزيرة الطاقة البريطانية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تعد مصر شريك مهم في التعاون السابق لقمة المناخ 26، لا سيما كرئيس مشارك لتحالف إجراءات التكيف، ناقشت أنا والدكتورة ياسمين فؤاد كيف يمكن للمملكة المتحدة ومصر دفع المزيد من الإجراءات التى تساعد المجتمعات الضعيفة على بناء المرونة في مواجهة الصدمات المناخية".



الدكتورة ياسمين فؤاد ووزيرة الطاقة البريطانية



السفارة البريطانية



وزيرة الطاقة البريطانية



ياسمين فؤاد ووزيرة الطاقة البريطانية

وقالت السفارة البريطانية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "التقت الوزيرة آن مارى، مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة شراكة مصر والمملكة المتحدة، الطويلة في التكيف مع المناخ والقدرة على المرونة، مصر تلعب دور مهم، حيث تنفذ حلولاً مبتكرة لحماية الأجيال القادمة".

ومن جهة أخرى قال الدكتور على أبو سنة مستشار وزيرة البيئة لشئون المشروعات، إن منظومة إدارة المخلفات حدث بها تطور خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك قانونا سينظم المخلفات، بالإضافة إلى أن المشروعات القومية الجديدة حققت لمصر طفرة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامجها المذاع عبر قناة دى إم سى، أنه تم وضع خطة لتنفيذ العمل اللازم لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة ال

متعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامجها اليوم المذاع عبر قناة دى إم سى، أنه تم وضع خطة لتنفيذ العمل اللازم لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك .