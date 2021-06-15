شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لآلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيريه الأردنى أيمن الصفدى والعراقى فؤاد حسين اليوم الثلاثاء، اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، وذلك هامش اجتماعات جامعة الدول العربية في العاصمة القطرية (الدوحة).