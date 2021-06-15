شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تنشر مؤشر إدارك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤشر إدارك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر 2019-2020، ويتم إعداد مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر سنويا، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بهدف تقييم مستوى إدراك الفساد الإدارى فى الجهات الحكومية المختلفة، وتقييم إدراك الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمنع ومكافحة الفساد من خلال:

- التعرف على إدراك المواطنين وأصحاب الأعمال والخبراء لظواهر الفساد الإدارى المختلفة.

- قياس التعرض الفعلى لبعض الأفراد لظواهر الفساد المختلفة.

- التعرف على إدراك المواطنين للجهود المبذولة من الدولة لمنع ومكافحة الفساد.

- استنباط السياسات والإجراءات المتخذه للحد من انتشار الفساد الإدارى.

كما يتعبر المؤشر أداة لقياس التقدم فى تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.



مؤشر إدارك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر 2019-2020

مؤشر إدارك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر 2019-2020

مؤشر إدارك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر 2019-2020

مؤشر إدارك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر 2019-2020

مؤشر إدارك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر 2019-2020

مؤشر إدارك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر 2019-2020