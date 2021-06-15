شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرائق والحد من مخاطرها".. أول إصدارات إدارة الأزمات بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، إصدار العدد الأول من مجلة (وقاية) بعنوان: "الحرائق والحد من مخاطرها"، من إعداد: الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية بديوان عام وزارة الأوقاف.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن هذا الإصدار يأتي في إطار عزم الوزارة على إصدار كتيبات تثقيفية توعوية إرشادية للحد من المخاطر سواء البيئية، أو الاقتصادية ، أو الاجتماعية، وفق محاور التنمية المستدامة ، ونحو مستقبل أكثر إشراقًا لمصرنا الحبيبة.



ويهدف الكتاب إلى: الإسهام في توفير بيئة آمنة ، وزيادة الوعي والمعرفة بمدى أهمية إتباع إجراءات السلامة تفاديًا لمنع حدوث أي إصابات أثناء وقوع الحرائق، والتأكد من معرفة جميع العاملين بالإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ، والتعرف على المعدات المستخدمة في مكافحة الحريق وكيفية استخدامها ومعرفة الوسائل والطرق السليمة للإخلاء.



وأوضحت الوزارة الموضوعات التي تناولها الكتاب على النحو التالي: أهم أسباب الحرائـق، والعوامل التي تساعد على انتشار الحريق حين حدوثه، وأنواع الطفايات المستخدمة في الحرائق، وخطوات استخدامها، والمخاطر التي قد تنتج عن الحريق، ويوضح الكتاب الأخطاء الشائعة عند مكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية، ثم يحدد الكتاب إجراءات السلامة والوقاية من الحريق قبل وأثناء وبعد الأزمة، مع إيضاح إجراءات السلامة والوقاية والإسعافات الأولية للحروق.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم مراجعة هذا الكتاب بالاشتراك بين وزارة الأوقاف وكل من :

1-متخصصين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بقطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر – مجلس الوزراء .

2-متخصصين بالحماية المدنية- قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية .

3-متخصصين بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف .

ونشرت الوزارة نسخة إلكترونيّة، مؤكدة أنه سيتم طبعها كملحق مع العدد القادم من مجلة (منبر الإسلام) التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وطبعها ككتاب مستقل.



